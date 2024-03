Ucraina: "Cnn", forze russe dispongono di un numero crescente di terminali Starlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I terminali per l'accesso globale a internet satellitare della compagnia Starlink, di proprietà di Elon Musk, figurano sempre più spesso nelle mani dei militari russi in Ucraina. Lo riferisce l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui i terminali, dall'aspetto di piccole scatole bianche rettangolari, sono sempre più spesso obiettivo degli attacchi sferrati dalle forze ucraine con piccoli droni suicidi. Secondo Musk e il Pentagono, le forze russe non dovrebbero disporre di terminali Starlink, e la loro presenza sul campo di battaglia tra i reparti delle forze armate russe è negata anche dal ministero della Difesa di Mosca. I militari del Paese aggressore, però, acquisterebbero privatamente i terminali tramite donazioni private e aggirando le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati. Secondo la "Cnn", i militari russi usano sempre più spesso i terminali per le comunicazioni tra unità e centri di comando, e anche per la guida di droni commerciali riconvertiti in armi suicide, secondo la medesima tattica efficacemente utilizzata dalle forze ucraine sin dall'inizio del conflitto. (Was)