Nucleare: Ucraina e Svezia approfondiranno la cooperazione nel settore

- Ucraina e Svezia intendono approfondire la cooperazione nel settore nucleare. Lo riferisce il sito web ufficiale del ministero dell'Energia dell'Ucraina secondo cui di questo tema si è discusso durante l'incontro tra il titolare del dicastero Herman Halushchenko e la vicepremier e ministra dell'Energia, dell'Economia e dell'Industria svedese Ebba Busch a Kiev. Halushchenko ha sottolineato che la cooperazione tra Ucraina e Svezia nel settore nucleare è una priorità, soprattutto nel contesto della riduzione dell'influenza della Russia sul mercato del combustibile nucleare e delle tecnologie di questo settore in Europa. "Siamo stati in grado di mostrare ad altri Paesi che un futuro per l'industria nucleare è possibile senza la Russia: gli specialisti ucraini di Energoatom hanno lavorato insieme agli specialisti dello stabilimento svedese di Westinghouse per creare una tecnologia che ci ha permesso di utilizzare il combustibile prodotto in Occidente per i reattori sovietici Vver. Ora questo combustibile funziona con successo nella centrale nucleare di Rivne", ha aggiunto il ministro. (segue) (Kiu)