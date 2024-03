Nucleare: Ucraina e Svezia approfondiranno la cooperazione nel settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Halushchenko ha sottolineato che "l'esperienza ucraina acquisita durante gli ultimi anni di guerra dimostra che è importante avere una forte generazione di base per la stabilità del sistema energetico. Questa generazione di base per l'Ucraina è di tipo nucleare, un fatto che ci ha aiutato a sopravvivere al terzo inverno in condizioni di guerra". Ebba Busch ha sostenuto queste opinioni, sottolineando che la Svezia intende sviluppare non solo l'energia rinnovabile, ma anche quella nucleare. La ministra ha riconosciuto l'importanza di una produzione di energia stabile e affidabile per garantire la sicurezza energetica dei Paesi, soprattutto di fronte a circostanze impreviste, e ha espresso la disponibilità per un'ulteriore cooperazione con l'Ucraina in questa direzione. (Kiu)