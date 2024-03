Giappone: governo, lavoratori IT nordcoreani si spacciano per giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ritiene che i cittadini nordcoreani possano trovare lavoro a distanza nelle aziende locali del settore informatico spacciandosi per cittadini giapponesi. Un avvertimento in tal senso è stato diramato dai ministeri degli Affari esteri e delle Finanze giapponesi e dall'Agenzia di polizia nazionale. Lavoratori nordcoreani del settore tecnologico si spaccerebbero per giapponesi utilizzando recapiti di parenti residenti in Giappone per utilizzare siti web che connettono lavoratori freelance con aziende giapponesi dell'IT. Il governo giapponese teme che i proventi di queste attività lavorative possano alimentare i programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Le autorità di Corea del Sud e Stati Uniti hanno emanato simili avvisi lo scorso ottobre. (Git)