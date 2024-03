Corea del Sud: inflazione alimentare pesa su fiducia consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia dei consumatori della Corea del Sud è calato bruscamente a marzo a causa dei timori legati all'inflazione dei generi alimentari, secondo un sondaggio pubblicato oggi dalla banca centrale di quel Paese. L'indice si è attestato a 100,7 punti a marzo rispetto ai 101,9 di febbraio, il calo più acuto registrato dallo scorso ottobre. Per la prima volta da cinque mesi a questa parte, è aumentato l'indice d'inflazione previsto per quest'anno dai consumatori coreani, dal 3 al 3,2 per cento. Oltre la metà dei consumatori del Paese ritiene che l'inflazione sarà guidata soprattutto dai rincari dei generi alimentari. (Git)