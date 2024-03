Singapore: Ravi Menon nominato primo ambasciatore per l'azione climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo dell'Autorità monetaria di Singapore Ravi Menon è stato nominato primo ambasciatore per l'azione climatica della città Stato, carica che assumerà a partire dal primo aprile. Lo ha annunciato oggi il Segretariato nazionale per il cambiamento climatico (Nccs) di Singapore. Menon assumerà un ruolo di primo piano negli sforzi climatici di Singapore sul piano nazionale e internazionale, e "promuoverà partenariati pubblico-privato tra azionisti locali, in particolare la comunità imprenditoriale, per aiutarli a cogliere le opportunità di successi in un futuro a basse emissioni di carbonio". Nella sua nuova funzione Menon agirà anche da consulente del Nccs, alle dipendenze dell'ufficio del primo ministro. (Fim)