Indonesia: autorità in allerta dopo l'attacco terroristico a Mosca

- Le autorità indonesiane sono in stato di massima allerta dopo l'attacco terroristico rivendicato dallo Stato islamico a Mosca, in Russia. Lo riferisce il sito d'informazione "Straits Times", secondo cui Giacarta teme che l'attacco di Mosca possa incentivare azioni simili da parte di estremisti islamici nel Paese asiatico. Il ministro coordinatore per gli Affari politici, legali e di sicurezza dell'Indonesia, Hadi Tjahjanto, ha dichiarato durante una conferenza stampa ieri che il governo sta monitorando gruppi e individui che potrebbero organizzare attacchi analoghi a quello della scorsa settimana in Russia, incluse potenziali reti terroristiche e cosiddetti "lupi solitari" che si sono auto-radicalizzati. Hadi ha aggiunto che l'Agenzia nazionale antiterrorismo dell'Indonesia (Bnpt), l'Agenzia statale di intelligence e la forza antiterrorismo della polizia indonesiana Densus 88 stanno vigilando anche suilla propaganda estremista circolante sui social media. (Fim)