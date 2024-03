Germania: controlli su tutte le frontiere per gli Europei di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli su tutte le frontiere della Germania verranno introdotti in occasione del Campionato europeo di calcio 2024, in programma nel Paese dal 14 giugno al 14 luglio. È quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Rheinische Post”. In particolare, l’esponente del governo federale ha affermato: “Durante il torneo, effettueremo controlli temporanei su tutti i confini tedeschi per poter impedire l'ingresso di possibili criminali violenti”. Come osservato da Faeser, ”ciò è necessario per proteggere nel miglior modo possibile questo grande evento internazionale”. La ministra dell’Interno tedesca ha quindi evidenziato che la sicurezza degli Europei di calcio è la sua “massima priorità”. L’attenzione si concentra su islamisti e altri estremisti, tifosi violenti e criminali, nonché sulla protezione delle reti contro gli attacchi informatici. Per gli Europei, l’apparato di sicurezza verrà quindi ulteriormente rafforzato. Ci si prepara “a tutti i pericoli possibili”, ha infine dichiarato Faeser. (Geb)