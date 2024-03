Kazakhstan: ministro Energia, in contatto con nostri partner per garantire funzionamento oleodotto Cpc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan stanno interagendo con partner internazionali, compresi i Paesi europei e la Russia, per garantire che il Caspian Pipeline Consortium (Cpc), il sistema di oleodotti che da Tengiz giunge al porto di Novorossijsk, operi in maniera stabile. Lo ha annunciato in un briefing con la stampa il ministro dell'Energia del Kazakhstan, Almasadam Satkaliev. “I consumatori internazionali, soprattutto quelli europei, sono interessati soprattutto a che questo oleodotto resti in funzione in maniera stabile. Siamo in contatto con le ambasciate dei Paesi europei e con i nostri colleghi della Federazione Russa sulla questione. Sono in corso anche consultazioni pertinenti con la parte ucraina attraverso i canali diplomatici", ha affermato Satkaliev. Il petrolio che transita attraverso il Cpd, una volta giunto al porto russo di Novorossijsk, viene caricato su petroliere per la spedizione verso i mercati mondiali. La lunghezza della condotta che collega i giacimenti petroliferi del Kazakhstan occidentale con il terminale marittimo di Novorossiysk è di 1.511 chilometri.(Rum)