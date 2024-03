Gaza: Trump, attacco 7 ottobre orribile, ma Israele deve porre fine alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco sferrato dall'organizzazione islamista Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso è stato orribile, ma Israele dovrebbe porre fine il prima possibile all'offensiva militare che ha già causato decine di migliaia di morti a Gaza. Lo ha dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump. Il massacro di coloni israeliani compiuto da Hamas il 7 ottobre è stato "una delle cose più tristi che abbia mai visto", ha detto l'ex presidente nel corso di una intervista al quotidiano israeliano "Israel Hayom", aggiungendo che se si fosse trovato a guidare Israele in quel frangente, probabilmente avrebbe reagito alla stessa maniera: "Mi urta moltissimo che certa gente non parli più del 7 ottobre, ma (soltanto) di quanto sia aggressivo Israele". Trump ha avvertito però che dopo mesi di sanguinosi combattimenti a Gaza, che hanno spinto il territorio palestinese in una gravissima crisi umanitaria, Israele sta perdendo il sostegno internazionale. "Dovete concludere la vostra guerra. Dovete concluderla, portarla a termine", ha detto l'ex presidente, affermando che le modalità tramite cui Israele ha gestito mediaticamente il conflitto contro Hamas negli ultimi mesi si sono rivelate un "grosso errore", perché hanno causato un'ondata di sdegno contro Israele: "Penso che Israele abbia compiuto un grosso errore. Avrei voluto chiamare e dire 'non fatelo'. Queste foto e queste immagini, immagini di bombe sganciate su edifici a Gaza. E' un ritratto terribile", ha detto Trump.(Was)