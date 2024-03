Russia: ministero Difesa, distrutt 13 razzi Vampire nella regione di Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerei russi hanno distrutto 13 razzi Vampire nella regione di Belgorod. Lo ha riferito in una nota il ministero della Difesa. “E' stato sventato ieri sera un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi in ​​Russia utilizzando il sistema missilistico a lancio multiplo RM-70 Vampire. Le difese aeree in servizio hanno distrutto 13 razzi sulla regione di Belgorod", si legge nella nota. (Rum)