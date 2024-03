Russia: Cremlino, evitare speculazioni su coinvolgimento Ucraina in attacco Crocus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È troppo presto per parlare della reazione della Russia al potenziale coinvolgimento dell'ucraina nell'attacco terroristico al Crocus City Hall. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa "Tass" il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. “Un’indagine è ancora in corso. Non sarebbe corretto fare speculazioni su cosa potrebbe succedere a questo punto", ha detto Peskov quando gli è stato chiesto se la potenziale prova del coinvolgimento di Kiev nell'attacco avrebbe influenzato la disponibilità di Mosca a impegnarsi nei negoziati di pace. (Rum)