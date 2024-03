Usa-Russia: ambasciatore Antonov, non imploreremo Washington di collaborare in materia sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non "rincorrerà" gli Stati Uniti se Washington non sarà disposta a cooperare nel campo della sicurezza. Lo ha detto nel corso di un punto stampa l'ambasciatore di Mosca a Washington, Anatoly Antonov. "Lo dirò chiaramente: questa è una scelta degli Stati Uniti", ha osservato Antonov, commentando l'osservazione del coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, secondo cui "non ci sarà alcuna assistenza in materia di sicurezza fra la Russia e gli Stati Uniti" a seguito dell'attacco terroristico al Crocus City Hall. "Se gli statunitensi non vogliono collaborare con noi, non li rincorreremo, come ho detto", ha sottolineato l'ambasciatore. Tuttavia Antonov ha rimarcato la necessità di risolvere il problema del terrorismo attraverso sforzi congiunti. "Nella situazione attuale, lavoreremo con i nostri Paesi amici - sono più della metà del mondo - compresi i nostri amici della Comunità degli Stati Indipendenti, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai e i Brics", ha sottolineato Antonov. (Rum)