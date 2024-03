Corea del Nord: Pyongyang distribuisce propaganda contro il presidente sudcoreano Yoon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio di quest'anno il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha definito la Corea del Sud il “nemico principale” e lo Stato “più ostile” nei confronti di Pyongyang. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), Kim ha dichiarato che poiché la Corea del Sud è il nemico principale del Paese, il Nord darà priorità al rafforzamento “delle capacità militari di autodifesa e al deterrente della guerra nucleare”. Il leader nordcoreano ha dichiarato anche che “ci troviamo in un momento storico nel quale diventa necessario definire l’entità nota come Repubblica di Corea (Corea del Sud) come lo Stato più ostile” alla Corea del Nord. Stando a “Kcna”, nel corso degli ultimi due giorni Kim ha visitato stabilimenti per la produzione di munizioni, e ha espresso “grande soddisfazione per il fatto che le fabbriche abbiamo realizzato i piani per lo schieramento di nuove tipologie di armi ed equipaggiamenti alle grandi unità combinate di prima linea e alle principali unità missilistiche”. (segue) (Git)