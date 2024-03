Venezuela: ex magistrato elettorale Marquez si iscrive alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrique Marquez, già magistrato del Consiglio nazionale elettorale (Cne), si è iscritto come undicesimo candidato alle presidenziali che si terranno in Venezuela il 28 luglio. La candidatura giunge a sorpresa, a poche ore dalla chiusura dei termini utili ad iscriversi, nel pieno delle polemiche per l'esclusione di Corina Yoris, la accademica che i principali partiti di opposizione avevano deciso di sostenere al posto di Maria Corina Machado, vincitrice assoluta delle primarie realizzate lo scorso ottobre ma inabilitata da una discussa sentenza della magistratura. Marquez è stato membro del partito oppositore Un nuovo tempo (Unt) fino al 2018, anno in cui decise di non seguire l'ordine di boicottare le elezioni. Nel 2020 veniva nominato come uno dei due magistrati del Cne ritenuti espressione delle opposizioni, contro i tre filogovernativi. (Vec)