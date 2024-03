Corea del Sud-Italia: Bonaccini a Seul per presentare le eccellenze dell'Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 25 al 29 marzo si svolge a Seul la missione istituzionale della Regione Emilia-Romagna in Corea del Sud, guidata dal presidente della regione, Stefano Bonaccini, e dall’assessore allo sviluppo economico, Vincenzo Colla, con la partecipazione di oltre 50 rappresentanti del settore culturale, industriale e accademico. L’obiettivo della visita è ampliare le prospettive della diplomazia territoriale, esplorando prospettive sinergiche tra l’Emilia-Romagna e la Repubblica di Corea, e in particolare con le città di Seul, Daejeon e Jeonju, in diversi campi quali la produzione automobilistica, l’intelligenza artificiale, i semiconduttori, l’aerospazio, lo sviluppo rurale, la cultura e l’audiovisivo. (segue) (Com)