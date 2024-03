Corea del Sud-Italia: Bonaccini a Seul per presentare le eccellenze dell'Emilia-Romagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione permetterà di illustrare e far conoscere meglio le numerose eccellenze di una regione che si aggiudica il primato italiano in termini di export pro-capite, con oltre 85 miliardi di beni venduti all’estero nel solo 2023. I marchi emiliano-romagnoli, già noti in tutto il mondo, sono un elemento fondamentale del Made in Italy: da quelli che hanno scritto la storia delle due e delle quattro ruote - Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Dallara - agli apprezzati prodotti dell’agroalimentare come il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco o l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. E da ultimo, anche il supercomputer di calcolo ‘Leonardo’, il più potente d’Europa e tra i primi al mondo, già protagonista in numerosi progetti dedicati all’intelligenza artificiale. (segue) (Com)