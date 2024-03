Corea del Sud-Italia: Bonaccini a Seul per presentare le eccellenze dell'Emilia-Romagna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo qui per illustrare le opportunità che la nostra regione può offrire a imprese, professionisti e ricercatori di un Paese importante e in crescita come la Corea. Siamo convinti che di fronte a sfide globali di portata straordinaria come quelle che abbiamo di fronte, serva un’alleanza tra i territori più avanzati del mondo. L’Emilia-Romagna è consapevole di poter portare un contributo importante in termini di sviluppo sostenibile e inclusivo, siamo convinti che non ci possa essere benessere diffuso senza crescita economica a patto che sia legata a una giustizia sociale dove anche l’ultimo della fila abbia le stesse possibilità di tagliare il traguardo del primo. Grazie all’ambasciata d’Italia e a tutto il sistema Italia in Corea (Ice, Enit, Iic e Camera di commercio italiana in Corea) per la collaborazione e la disponibilità nell’organizzazione questa missione, che per noi ha una rilevanza strategica fondamentale”, hanno commentato il presidente della regione Stefano Bonaccini e dell’Assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla. (segue) (Com)