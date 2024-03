Auto: dipendenti Volkswagen Usa voteranno sindacalizzazione ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti della casa automobilistica tedesca Volkswagen dello stabilimento di Chattanooga, nello Stato Usa del Tennessee, terranno un'elezione tra il 17 e il 19 aprile prossimi per decidere se aderire al sindacato United Auto Workers (Uaw). Lo ha annunciato ieri il sindacato, che dal voto potrebbe ricavare la prima grande vittoria di quest'anno, dopo aver ottenuto nuovi contratti per i suoi iscritti dai maggiori costruttori di auto Usa (i cosiddetti "Big Three") l'anno scorso. United Auto Workers punta da tempo ad espandere la propria presenza negli Stati Uniti meridionali. Uaw ha affermato che nei mesi scorsi oltre 10mila lavoratori non sindacalizzati si sono iscritti alla sigla sindacale in tutto il Paese. Il sindacato ha già lanciato campagne pubbliche presso gli stabilimenti produttivi di Mercedes-Benz vicino a Tuscaloosa e di Hyundai a Montgomery, in Alabama, e presso lo stabilimento di Toyota a Troy, in Missouri. (Was)