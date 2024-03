Giappone: Gcap, governo approva via libera a esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato oggi le deroghe ai vincoli nazionali all'esportazione di sistemi d'arma annunciate il 15 marzo, per consentire in futuro l'esportazione del caccia in fase di sviluppo assieme a Italia e Regno Unito nell'ambito del Global Combat Air Programme (Gcap). Il governo del primo ministro Fumio Kishida ha approvato oggi l'aggiornamento alle linee guida note come "tre principi al trasferimento di sistemi e tecnologie della difesa", che sin dal Secondo dopoguerra vincolano la capacità del Paese asiatico di esportare sistemi d'arma e le relative tecnologie verso Paesi terzi ai sensi della Costituzione pacifista giapponese. Le deroghe approvate dal governo giapponese consentiranno l'esportazione del futuro aereo da combattimento verso 15 Paesi, tra cui Australia, India e Indonesia. In una nota, il Partito liberaldemocratico giapponese del premier giapponese Kishida afferma che il Giappone necessita di "uno schema per le esportazioni" al fine di garantire lo sviluppo "di un aereo da combattimento che disponga di capacità adeguate alle esigenze di sicurezza nazionali", e che il Giappone possa partecipare al Gcap come "partner paritario" di Regno Unito e Italia. (segue) (Git)