Giappone: aziende quotate distribuiranno dividendi record per 165 miliardi di dollari (2)

- Il tasso di inflazione del Giappone è tornato a crescere a febbraio per la prima volta dopo quattro mesi, secondo i dati pubblicati la scorsa settimana dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. L'indice di fondo dei prezzi al consumo, che esclude i prezzi dei prodotti alimentari freschi, si è attestato il mese scorso al 2,8 per cento su base annua, ben 8 decimi di punto in più rispetto al mese di gennaio. Il dato riflette in parte anche la scadenza dei sussidi energetici introdotti dal governo giapponese a febbraio 2023, che avevano contribuito a comprimere artificialmente il dato relativo all'inflazione. Un'altra voce che ha registrato aumenti consistenti è quella relativa alle tariffe alberghiere, in crescita del 33,3 per cento per effetto del forte aumento dei flussi turistici in entrata nel Paese. Le tariffe energetiche sono calate soltanto del 2,5 per cento, contro il 21 per cento del mese di gennaio. Per quanto riguarda gli alimenti non deperibili, il tasso di inflazione è stato del 5,3 per cento su base annua, in leggero calo rispetto al 5,9 per cento del mese di gennaio. L'inflazione di fondo del Giappone si mantiene al di sopra del valore obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone da ben 23 mesi consecutivi. (segue) (Git)