Francia: ambasciata Usa pubblica allerta per cittadini, rischio terrorismo

- L’ambasciata statunitense a Parigi ha pubblicato un avviso di sicurezza rivolto ai propri cittadini che si trovano o che intendono viaggiare in Francia, consigliando di avere “particolare attenzione a causa del rischio di terrorismo o di manifestazioni di piazza”. L’avviso, pubblicato sul sito della rappresentanza, arriva a pochi giorni dall’attentato terroristico alla sala concerti Crocus City Hall, in Russia, a seguito del quale hanno perso la vita più di 130 persone. All’inizio del mese, l’ambasciata statunitense a Mosca ha pubblicato un avviso di sicurezza in cui invitava i propri cittadini ad esercitare cautela a causa del rischio di attentati. Nel documento pubblicato dalla rappresentanza in Francia, le autorità Usa affermano che “organizzazioni terroristiche continuano a pianificare possibili attentati in Francia, e potrebbero attaccare con poco o con nessun preavviso”. I possibili bersagli, si legge nell’avviso, includono attrazioni turistiche, stazioni, centri commerciali, sedi di istituzioni pubbliche, alberghi, discoteche, ristoranti, luoghi di culto, scuole, aeroporti o eventi sportivi. (Frp)