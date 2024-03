Bari: parlamentari FI, Emiliano conferma, è andato con Decaro da sorella boss anziché in procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo oltre il perimetro dell’accettabile se un presidente di Regione conferma -non prima di una serie di giravolte, tra smentite e nuove versioni - di essersi recato da sindaco, con l’allora assessore Antonio Decaro, a casa del boss a seguito di minacce. Lo ha detto ai microfoni del Tg1", affermano in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta e Vito De Palma. "Uomini delle istituzioni che ammettono di aver dato legittimazione alla mafia anziché denunciare in procura. Quello che sta accadendo a Bari, ormai, non è più tollerabile: una mitragliata di offese alle istituzioni e all’intelligenza dei cittadini e siamo noi a dire a loro 'giù le mani da Bari'. Non esistono intoccabili in uno Stato di diritto", concludono.(Com)