Francia: 496 fermi durante le maxi-operazioni antidroga

- Le maxi-operazioni antidroga condotte oggi in Francia hanno portato a 496 i fermi scattati in questi ultimi giorni. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin all'emittente televisiva "France 2". "Abbiamo un obiettivo di 850 persone da fermare", ha detto il ministro, spiegando che nei prossimi giorni ci saranno altre azioni simili in tutto il Paese. Oltre all'operazione condotta la corsa settimana a Marsiglia, le forze dell'ordine hanno operato a Digione, nelle zone limitrofe di Parigi e Lione e nel nord della Francia. (Frp)