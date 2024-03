Usa-Lituania: vice segretario Campbell incontra ministro Esteri, focus su Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario di Stato Usa, Kurt Campbell, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri della Lituania, Gabrielius Landsbergis, ringraziandolo per il “continuo impegno” delle autorità di Vilnius nei confronti della “collaborazione con i partner democratici nella regione indopacifica”. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso gli impatti di quanto accade nell’Indo-Pacifico all’interno dello spazio euroatlantico. Particolare importanza è stata dedicata anche al coordinamento bilaterale in relazione alla Cina. Entrambi hanno sottolineato la necessità di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. (Was)