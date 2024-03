Bari: Emiliano, Travaglio ricorda cos’era Città Vecchia e mio lavoro per liberarla da criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltate le parole di Marco Travaglio. Finalmente qualcuno che ricorda all’Italia cos’era Bari Vecchia diciotto anni fa e il lavoro, fatto prima da magistrato e poi da sindaco, per liberarla dalla criminalità", scrive il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano rilanciando quanto detto a "Otto e mezzo" su La7 dal direttore de "Il Fatto Quotidiano". E cioè che Emiliano, prima come magistrato "aveva fatto condannare all'ergastolo per omicidio" una sorella del clan Capriati e poi come sindaco "per ripulire la Bari Vecchia per dare sicurezza alla gente, ha incontrato non una, ma, secondo me, decine di volte parenti di boss che ne se stavano a fare i bulli davanti alle loro case. E Decaro quell'episodio non se lo ricorda perché non sa chi era colui o colei con cui parlava Emiliano. Era Emiliano che sapeva tutto perché conosceva i boss e i parenti dei boss ed era andato lì a dire loro 'rispettate questo assessore che non conoscete come rispettate me'. Quindi - ha concluso Travaglio - stava facendo antimafia, non collusione con la mafia". (Rin)