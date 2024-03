Giordania: Amman accoglie con favore risoluzione Consiglio Sicurezza Onu su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Giordania hanno accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di una risoluzione che chiede un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza durante il mese del Ramadan. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri giordano, l'ambasciatore Sufyan Al-Qudah, in un comunicato diffuso dall'emittente televisiva del Regno "Al Mamlaka". Il diplomatico ha sottolineato che "Israele deve rispettare questa decisione, che sottolinea anche la protezione dei civili e l'autorizzazione alla consegna di aiuti umanitari senza ostacoli, nonché la garanzia della loro consegna adeguata e sostenibile in tutte le parti della Striscia di Gaza. Al-Qudah ha invitato "a basarsi su questa risoluzione", sperando che "contribuisca a raggiungere un cessate il fuoco immediato e permanente, e che la comunità internazionale e il Consiglio di Sicurezza adottino misure per garantire la soluzione dei due Stati e l'instaurazione di un Stato palestinese indipendente e sovrano, sulla falsariga del 4 giugno 1967, con Gerusalemme occupata come capitale, in modo da garantire la sicurezza, la pace e la stabilità nella regione. (Res)