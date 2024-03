Gaza: premier libanese accoglie con favore risoluzione Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese Najib Miqati ha accolto con favore la risoluzione emessa dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu che chiede un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza durante il mese del Ramadan. Miqati ha sottolineato l'importanza di "avviare un percorso politico che ponga fine al conflitto in corso e garantisca ai palestinesi i loro diritti basati sull’impegno verso le risoluzioni internazionali e la soluzione dei due Stati”. "Questa risoluzione costituisce un primo passo nel processo volto a porre fine all'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza, come la storia moderna non ha mai visto prima", ha aggiunto il premier. “Per quanto riguarda il Libano, rinnoviamo il nostro appello ai Paesi interessati affinché facciano pressione al nemico israeliano di porre fine alla sua continua aggressione contro il Libano meridionale"; ha concluso Miqati. (Lib)