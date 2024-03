Onu: Crosetto, vorrei risoluzione per tregua in Ucraina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vorrei una risoluzione Onu che chiedesse una tregua insieme per l’Ucraina, per Gaza e Israele. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. “La pace la vogliamo dunque, così come il rispetto delle regole internazionali”, ha spiegato Crosetto. (Res)