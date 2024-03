Onu: sottosegretario per gli affari umanitari Griffiths lascia incarico per motivi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e la gestione delle emergenze, Martin Griffiths, lascerà il suo incarico alla fine di giugno, dopo quasi tre anni. Lo ha annunciato in una nota il vice portavoce dell’Onu, Farhan Haq, aggiungendo che Griffiths ha preso la decisione per motivi di salute. “Il segretario generale, Antonio Guterres, lo ha ringraziato per la sua leadership e il suo servizio alla luce delle crisi umanitarie che ci sono nel mondo”, ha detto Haq. Lo scorso ottobre, Griffiths ha annunciato di avere contratto il Covid-19, e anche adesso starebbe riscontrando sintomi ascrivili alla sindrome del Long Covid. (Was)