Egitto-Italia: ambasciatore Quaroni, visita di Meloni rappresenta svolta nei rapporti bilaterali

- La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Egitto la scorsa settimana rappresenta un punto di svolta nei rapporti bilaterali tra le due nazioni. Lo ha affermato l'ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni, in un'intervista all'agenzia di stampa egiziana "Mena". Durante la sua visita in Egitto, Meloni ha firmato 17 accordi, che costituiscono i primi passi verso l'attuazione del “Piano Mattei per l'Africa”, un approccio “non predatorio” lanciato dall'Italia con l'obiettivo di favorire la cooperazione, ha detto il diplomatico. Gli accordi riguardano molti settori, tra cui l'agricoltura sostenibile, il sostegno finanziario alle piccole e medie istituzioni, gli investimenti nelle infrastrutture, la formazione professionale e l'integrazione delle persone con disabilità nella società, ha spiegato Quaroni. (segue) (Cae)