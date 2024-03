Gaza: ambasciatore Algeria all'Onu, risoluzione Consiglio sicurezza "metterà fine ai massacri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella risoluzione viene richiesto: un cessate il fuoco immediato per l'intera durata del mese sacro dei musulmani, il Ramadan, che terminerà tra due settimane; il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi ancora in mano al movimento islamista palestinese Hamas a Gaza; il rafforzamento della protezione dei civili nell’intera Striscia; e un maggiore accesso di assistenza umanitaria nell'enclave palestinese. Dopo quattro tentativi falliti, il testo, sostenuto da 14 Paesi (Russia, Cina, Francia, Regno Unito, Algeria, Ecuador, Guyana, Giappone, Malta, Mozambico, Corea del Sud, Sierra Leone, Slovenia e Svizzera), è passato dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di astenersi e non esercitare il proprio diritto di veto. E’ la prima volta dallo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas, il 7 ottobre 2023, che il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva una risoluzione con queste richieste. (Ala)