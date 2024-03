Brasile: Banca nazionale sviluppo finanzia mappatura costa nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio la Bndes ha annunciato investimenti pari a 2 miliardi di reais (circa 373 milioni di euro) per l'industria navale del Paese attraverso i fondi della Marina mercantile (Fmm). "Gli interessi per gli oceani, soprattutto per un Paese con 8,5 milioni di chilometri di coste, sono decisivi per il futuro", ha dichiarato Aloizio Mercadante, presidente del Bndes. Il governo del Brasile sta sviluppando, insieme alla Marina, il "Pem", che prevede risorse per l'innovazione e la decarbonizzazione della flotta navale, incentivi per le infrastrutture portuali e sostegno alle risorse idriche. "Dal 2030 in poi, sarà prevista una multa compresa tra 50 e 500 dollari per tonnellata per le navi senza carburante sostenibile. I paesi che non si aggiornano perderanno competitività a livello internazionale. Dobbiamo andare avanti ed essere in anticipo: il Brasile ha l'etanolo e il biocarburante per essere a capo del rinnovamento della flotta marittima" ha osservato Mercadante, dicendo che l'iniziativa segue le tendenze internazionali del settore navale. (Brs)