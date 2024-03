Brasile: caso Bolsonaro, ministero Esteri convoca ambasciatore Ungheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha convocato l'ambasciatore ungherese nel Paese, Miklos Halmai, per un colloquio dopo che il "New York Times" ha rivelato che l'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha trascorso due notti nell'ambasciata dell'Ungheria a Brasilia. Halmai sarebbe stato convocato dal segretario per l'Europa e il Nord America, l'ambasciatore Maria Luisa Escorel. L'incontro sarebbe durato 20 minuti, secondo quanto riportato dai media brasiliani. (segue) (Brs)