© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mente di Vladimir Putin, "tutti sono terroristi" tranne lui stesso, "nonostante sia stato nutrito con il terrore per due decenni". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sui social. Il capo dello Stato russo "ancora una volta, ha accusato l'Ucraina", in merito all'attacco terroristico a Mosca. Per Zelensky, l'omologo russo è "una creatura malata e cinica". (Kiu)