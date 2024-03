Guatemala: Harris vede presidente Arevalo e annuncia 170 milioni di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti forniranno al Guatemala 170 milioni di dollari di assistenza economica, sanitaria e di sicurezza. Lo ha annunciato la vicepresidente Usa, Kamala Harris, che oggi ha incontrato il presidente guatemalteco, Bernardo Arevalo. I nuovi fondi, si legge in una nota, saranno utilizzati dalle autorità del Paese centroamericano per combattere la corruzione; preservare la biodiversità; investire nelle tecnologie agricole; e rafforzare il sistema sanitario nazionale, con particolare attenzione alle comunità indigene. (Was)