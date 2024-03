Gaza: “Axios”, Netanyahu ha creato crisi con Usa dopo voto Onu per motivi politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ritiene che la reazione del governo israeliano alla risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, passata grazie all’astensione degli Usa dal voto, rappresenti “una crisi fabbricata alla luce di ragioni legate alla politica domestica”. Lo hanno riferito alcuni funzionari statunitensi anonimi al portale di informazione “Axios”, dopo che il premier Benjamin Netanyahu ha annullato la visita a Washington di una delegazione del governo israeliano, che avrebbe dovuto incontrare i rappresentanti dell’amministrazione Biden per discutere una serie di alternative ad una operazione militare nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto nell’encalve. Secondo le fonti, lo staff della Casa Bianca avrebbe aggiornato le controparti israeliane sulla decisione nella serata di ieri, ribadendo che l’astensione degli Usa dal voto non rappresenta un cambiamento nell’approccio di Washington al conflitto. (Was)