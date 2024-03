Terrorismo: Crosetto, allerta resa più elevata a livello globale per quanto accade a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allerta terrorismo in tutto il mondo è resa più elevata per quanto sta accadendo a Gaza. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. Anche gli Houthi in Yemen e nel Mar rosso fanno terrorismo, ha spiegato il ministro.(Res)