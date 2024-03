Governo: Crosetto, "mi disgusta" vedere ex premier Conte usare parole demagogiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi “disgusta” vedere un ex presidente del Consiglio usare parole demagogiche. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”, in merito alle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte sullo schieramento internazionale dell’Italia. “Usare così le parole, in maniera che fa del male al Paese”, è inaccettabile per un ex capo del governo, ha osservato Crosetto. (Res)