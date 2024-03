Russia: Crosetto, attentato a Mosca è slegato da guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentato a Mosca è slegato dalla guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. “Il mondo è in una condizione diversa da quella di tre anni fa, siamo tutti più ‘nervosi’, più tesi”, una dinamica che complica anche i rapporti tra Stati, ha osservato Crosetto. “C’è un caos, e in questo caos ci sono persone che ne traggono vantaggio”, mentre le comunità democratiche “in questi momenti vanno in crisi”. (Res)