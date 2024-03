Ucraina: Crosetto, non c'è mai stato un soldato italiano nel Paese "e non ci sarà mai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Non c’è mai stato un soldato italiano in Ucraina e non ci sarà mai. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. “In Ucraina non stiamo facendo la guerra, ma aiutiamo una nazione aggredita”, ha spiegato Crosetto. Fare come ha suggerito il presidente francese Emmanuel Macron, inviando truppe in Ucraina, “sarebbe fare la guerra”, ha aggiunto. “Aiutare l’Ucraina è un modo per scongiurare una guerra in Europa”, ha proseguito. "Quella che stiamo vivendo è una posizione drammatica e difficile, ma non c'è stato nulla che abbiamo lasciato di intentato per costruire" una via d'uscita diplomatica, ha detto ancora Crosetto. (Res)