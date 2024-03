Scuola: Valditara, Istituto Iqbal Masih di Pioltello riconosce illegittimità di precedente delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo che il Consiglio di istituto della scuola Iqbal Masih ha provveduto a rettificare il calendario scolastico per l’anno scolastico 2023-2024, e a motivare il precedente provvedimento, accogliendo così l'invito dell'ufficio scolastico regionale", dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. "Nella nuova delibera si fa riferimento esclusivamente a supposte esigenze didattiche, senza introdurre valutazioni ulteriori. Il Consiglio di istituto ha altresì ridotto - da quattro a due - i giorni di chiusura previsti, sanando una evidente irregolarità puntualmente sollevata dagli organi ministeriali. Inoltre si è stabilito che il giorno 21 maggio ci sia una giornata di confronto. Le polemiche di questi giorni si dimostrano, quindi, velleitarie e pretestuose. È stato anzi opportuno il richiamo al rispetto delle regole previste dall'ordinamento", rivendica il ministro per poi concludere: "Adesso sarà l’ufficio scolastico regionale, nell’esercizio delle sue prerogative, a fare tutte le ulteriori valutazioni del caso. Io continuo a credere che una vera e costruttiva inclusione necessiti di scuole aperte e non chiuse".(Rin)