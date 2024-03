Usa-Giappone: Austin vede consigliere per sicurezza nazionale, focus cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il consigliere per la sicurezza nazionale del Giappone, Akiba Takeo, per discutere il rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi. Il colloquio, si legge in una nota, è stato organizzato in vista della visita a Washington del premier di Tokyo, Fumio Kishida, che incontrerà il presidente Usa, Joe Biden, il 10 aprile. Le parti hanno ribadito il sostegno alla stabilità della regione indopacifica. (Was)