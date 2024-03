Ex Ilva: fonti, Sace pronta a intervenire su ciclo attivo e passivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende, nell’incontro con le associazioni di categoria dell’indotto dell’ex Ilva, il governo ha informato del confronto in corso tra Acciaierie d’Italia (Ad'I) e Sace. In tal senso, Sace ha garantito ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia la piena disponibilità a intervenire sia sul cosiddetto ciclo attivo, ovvero la cessione dei crediti che Ad'I vanta nei confronti dei propri clienti, sia sul cosiddetto ciclo passivo, ovvero il sostegno alla filiera dei fornitori. L’operazione sarà agganciata a una dichiarazione dei commissari in ordine alla strategicità delle imprese che intrattengono rapporti con Ilva, attraverso una norma già attiva, per garantire la possibilità per Ad'I di erogare acconti anche fuori dal riparto dei crediti. (Rin)