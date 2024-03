Subranni: Perego, ha dedicato la sua vita al Paese e alla lotta contro il male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo triste cordoglio per la perdita del generale Antonio Subranni". Lo afferma il sottosegretario di stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, parlando di "servitore dello Stato e per molti anni protagonista della lotta alla mafia. Il generale Subranni ha dedicato la sua vita al Paese e alla lotta contro il male". "Sono vicino a tutta la sua famiglia a sua figlia Danila che stringo in un forte abbraccio in questo momento di sofferenza" in questo momento di grande dolore" conclude Perego. (Res)