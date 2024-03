Kosovo: inviato Usa Escobar discute con esponenti politici serbi del blocco delle transazioni in dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ha incontrato i rappresentanti politici della comunità serba in Kosovo per discutere di alcuni problemi fra cui il blocco delle transazioni in dinari imposte con la Serbia centrale. La Lista Serba, il più grande partito che rappresenta i serbi residenti in Kosovo, ha riferito in un comunicato di aver spiegato a Escobar che le decisioni del governo del Kosovo sono una minaccia per "i diritti umani fondamentali". La Lista serba, oltre al regolamento imposto dalla Banca centrale del Kosovo, ha parlato del divieto d'importazione delle merci dalla Serbia e dell’elezione dei sindaci albanesi nei quattro comuni del nord. Branimir Stojanovic del Movimento popolare serbo si è detto incoraggiato dall'approccio degli Stati Uniti alle ultime decisioni delle autorità del Kosovo e ha ricevuto "garanzie da Escobar sul fatto che le cose cambieranno a favore della comunità serba". "Ci aspettiamo passi ancora più seri affinché la situazione si calmi e garantiscano le condizioni minime affinché il nostro popolo possa vivere una vita normale", ha detto Stojanovic dopo il colloquio. Il leader di Democrazia serba, Aleksandar Arsenijevic, ha detto di aver discusso con Escobar della regolamentazione della Banca centrale del Kosovo, che prevede l'euro come unica valuta per i pagamenti in contanti in Kosovo. Il Partito dei Serbi del Kosovo ha dichiarato in un comunicato che il loro leader Aleksandar Jablanovic ha parlato con Escobar della "situazione difficile e intollerabile della popolazione serba in Kosovo".(Alt)