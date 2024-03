Kosovo: Ulutas (Kfor), situazione di sicurezza è è calma ma fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di sicurezza in Kosovo è calma ma fragile. Lo ha detto il comandante della missione della Nato in Kosovo (Kfor), Ozcan Ulutas, in un'intervista al portale “Telegrafi”. Secondo Ulutas, la Kfor sta monitorando da vicino gli sviluppi della sicurezza nella regione. "La Kfor ha una presenza flessibile, agile e visibile in tutto il Kosovo e restiamo concentrati sull'attuazione quotidiana della nostra missione basata sul mandato delle Nazioni Unite. Continuiamo a fornire un ambiente sicuro e protetto per tutte le comunità che vivono in Kosovo e la libertà di movimento”, ha detto il comandante della missione. "Kfor è il terzo operatore di sicurezza in Kosovo, dopo rispettivamente la Polizia del Kosovo e la missione Ue sullo stato di diritto (Eulex), con le quali lavoriamo in stretto coordinamento", ha affermato Ulutas. (Alt)