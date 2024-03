Kosovo: Kurti incontra Escobar, Usa al fianco di Pristina, tenere conto esigenze comunità serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Escobar, inoltre, ha rimarcato tutto il sostegno che gli Stati Uniti hanno fornito al Kosovo. L’inviato Usa ha ricordato che dopo la riunione con la Serbia dello scorso anno a Ocrida, gli Stati Uniti hanno sostenuto la candidatura del Kosovo al Consiglio d'Europa, così come i processi democratici avviati dalle autorità di Pristina, comprese le elezioni nel nord. "Tutto quello che abbiamo fatto è stato per il Kosovo e continueremo a farlo. Nel frattempo, speriamo che il Kosovo ascolti le nostre preoccupazioni", ha affermato Escobar. Da parte sua Kurti, ha sottolineato la necessità che la Serbia venga ritenuta responsabile della sparatoria avvenuta lo scorso settembre a Banjska, nei pressi di Zvecan. "L'ho ringraziato per il sostegno degli Stati Uniti e ho sottolineato la necessità di ritenere la Serbia responsabile dell'attentato a Banjska. L'ho anche informato sui passi che il nostro governo ha intrapreso a sostegno della transizione della regolamentazione della Banca centrale del Kosovo e la nostra disponibilità ad affrontare le questioni attuali", ha scritto Kurti su X parlando dell’incontro con Escobar. (Alt)