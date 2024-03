Nord Macedonia: Mosca, da inizio conflitto in Ucraina 90 mercenari arruolati a fianco di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell’invasione russa in Ucraina, 90 cittadini della Macedonia del Nord si sono arruolati come mercenari per combattere a fianco delle forze armate ucraine e trenta di loro sono stati uccisi. Lo ha sostenuto il ministero degli Esteri russo, che ha pubblicato dati sui combattenti stranieri in Ucraina. Per quanto riguarda i mercenari provenienti dai Balcani, dalla Croazia sarebbero partiti 335 persone (di cui 152 sono morte), mentre dalla Bosnia Erzegovina 207 (90 caduti). Dal Kosovo sono partiti alla volta dell’Ucraina 191 mercenari (94 caduti) e dal Montenegro due, di cui uno è deceduto. Infine, dalla Slovenia sono partiti cinque combattenti e dalla Serbia uno, ancora vivi. Secondo il ministero degli Esteri russo, dal 24 febbraio 2022 i mercenari stranieri arrivati in Ucraina per combattere dalla parte di Kiev sono stati 13.387, di cui 5.962 sono morti. (Seb)