Serbia-Kosovo: in corso a Bruxelles nuovo round di colloqui

- E' in corso a Bruxelles il nuovo round di colloqui negoziali nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina. La delegazione serba è guidata dal direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, che si confronta con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. Lo riporta la stampa locale, secondo cui in precedenza Lajcak si è incontrato con il capo negoziatore di Pristina, Besnik Bislimi, e per ora non si sa se ci sarà un incontro congiunto. Petkovic, prima della riunione, ha affermato che a livello tecnico negli incontri odierni si discuterà su tutte le questioni importanti volte alla riduzione della tensione e alla normalizzazione delle relazioni, tra cui la formazione dell'Associazione dei comuni serbi nel nord (Zso) e il provvedimento della Banca centrale di Pristina sull'abolizione dell'uso delle transazioni in dinaro serbo tra la Serbia e il territorio del Kosovo entrato in vigore dal primo febbraio. Il precedente incontro di dialogo tra Belgrado e Pristina si era svolto a Bruxelles alla fine di febbraio. (Seb)